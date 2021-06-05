Сегодня, 5 июня, в рамках подготовки к празднованию в Николаевской области Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины, в Николаеве на Соборной площади состоялась художественная акция «Гимн Украины» в формате флешмоба.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Во время проведения флешмоба проводилась видеозйомка, которая в дальнейшем будет использована в фильме, посвященном 30-летию независимости Украины. Он будет транслироваться на всеукраинских телевизионных каналах.

Отмечается, что в акции приняли участие почти 1000 участников из области. В частности, симфонический оркестр Николаевского колледжа музыкального искусства, профессиональные, учебные и любительские коллективы Николаева и сельских, поселковых и городских территориальных общин Николаевской области т.д..

Участники коллективов были одеты в концертные украинские национальные костюмы.