12 октября Николаевскому областному краеведческому музею торжественно передали карту Украины, на которой собраны куклы из всех регионов страны.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

К 30-летию Независимости Украины Николаевский академический областной театр кукол собрал 25 кукол-символов из всех регионов, городов или кукольных театров страны.

Каждая кукла символизирует особенности своей области. Работники театра собирали куклы на протяжении пяти лет. Куклы крепили на карту Украины с помощью магнитов, на фоне каждой области со своим национальным орнаментом. Сама же карта, высотой около двух метров и такой же шириной, держится на специальном металлическом каркасе.

С 2017 года Николаевский театр кукол проводил всеукраинский фестиваль кукольных театров «Хрустальная кукла».

Директор и художественный руководитель театра Виктория Терещенко рассказала, что идея создать карту принадлежит экс-пресс-секретарю Николаевского городского головы Инге Хоржевской, которая в июле возглавила Центральную библиотеку имени М.Л. Кропивницкого. По ее словам это уникальная карта Украины, аналогов которой нет в стране.

И.о. директора Николаевского областного краеведческого музея Эльвира Елизарова отметила, что кукольная карта Украины будет хранится в музее до Нового года и доступна для посетителей на втором этаже. Также Эльвира Елизарова добавила, что после того, карту разберут и отправят в хранилище, если музей не сделает специальный каркас для нее.

Кукла, символизирущая Николаевскую область

Директор Николаевского академического областного театра кукол Виктория Терещенко

Елена Буберенко - начальник уравления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА

И.о. директора Николаевского областного краеведческого музея Эльвира Елизарова

Напомним, летом в Николаевском областном краеведческом музее открылась выставка «Еврейский Николаев», посвященная истории взаимосуществования еврейской общины с другими национальностями с момента основания города.