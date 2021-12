Во вторник, 7 декабря, состоялась заключительная конференция инициативы «COVID-19 Бизнес-клиника» в Николаеве в рамках проекта «EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП», совместно финансируемого правительством Германии и Европейским Союзом и реализуемого GIZ.

Об этом сообщили организаторы конференции.

С приветственным словом выступили Марина Ковтун, руководитель компонента Проект «Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли/EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Поддержки Бизнеса.

Также к участникам конференции обратился глава Центра поддержки бизнеса Артем Ващиленко.

— Сегодня мы будем подводить предварительные итоги проекта и делиться планами на следующий год. В мероприятии также примут участие коллеги из Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, программы Федерального министерства экономики и энергетики Fit for Partnership with Germany (GIZ), программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства (SMEDA). Для предпринимателей мы подготовили полезную информацию о возможностях на 2022 год от украинских и международных партнеров, — отметил Артем Ващиленко.

Инициатива «COVID-19 Бизнес-клиника» реализуется в рамках проекта «EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП», совместно финансируемого правительством Германии и Европейским Союзом и реализуемого GIZ. В 2019 году Европейский Союз в рамках инициативы EU4Business поддержал 4279 предпринимателей, которые повысили свой доход на 406 миллионов евро, создали 50 тысяч 799 новых рабочих мест, увеличили прибыль на 24,7% и экспорт на 5%. В 2021 году в Украине функционировали 7 «Бизнес-клиник», оказывавших услуги предпринимателям по всей Украине.

В рамках инициативы «COVID-19 Бизнес-клиники» было реализовано три компонента:

Компонент 1: Обучение и бизнес-мероприятия (Совещательные советы, менторские программы, бизнес-бранчи, тренинги, семинары, форумы).

Компонент 2: Консультации (Индивидуальные консультации: быстрая бизнес-диагностика до 30 минут и углубленные консультации до 2 часов. Групповые консультации по темам: бизнес-стратегия, маркетинг, инновации, диджитализация, экспорт, доступные программы поддержки бизнеса).

Компонент 3: Ваучеры (Консультации и помощь малым и средним предприятиям в заполнении заявок на отбор COVID-19 Консультационных ваучеров).

— Всего участниками инициативы «COVID-19 Бизнес-клиника» стали 4тысячи 935 представителей ММСБ, из которых 66% — представительницы женского пола. COVID-19 Бизнес-клиники получили 235 заявок от МСП на получение ваучеров на углубленный консалтинг размер которого составлял до 100 тысяч гривен, — проинформировала Марина Ковтун.

Более подробно можно ознакомиться с презентацией по ссылке.

О результатах реализации инициативы «COVID-19 Бизнес-клиника» в Николаеве рассказала куратор проекта Ольга Раку.

— В Николаевской «COVID-19 Бизнес-клинике» работала команда разнопрофильных консультантов, которые оказывали поддержку МСП в решении вопросов бизнес-стратегии, финансов, маркетинга, менеджмента, коммуникации, инноваций, диджитализации, экспорта и доступных инструментов и программ поддержки бизнеса как с стороны власти, и со стороны различных международных, национальных и локальных организаций и институтов поддержки МСП. Для предпринимателей Николаевской, Одесской и Херсонской областей COVID-19 Бизнес-клиника работала в Николаеве с апреля по декабрь 2021 года. За это время 20 предпринимателей прошли отбор и получили возможность использовать ваучер для углубленного консультирования на сумму до 100 тысяч гривен. Более 700 предпринимателей из Николаевской, Херсонской и Одесской областей стали участниками бизнес-тренингов, а более 300 предпринимателей получили бесплатные короткие консультации от профильных бизнес-экспертов, — отметила она.

Подробнее с результатами реализации проекта можно ознакомиться по ссылке.

Артем Ващиленко, председатель Наблюдательного совета Сети Центров информационной поддержки бизнеса проинформировал о том, что, несмотря на то, что проект «COVID-19 Бизнес-клиника» в Николаеве завершился, для предпринимателей в 2022 году будут открыты новые возможности, в частности «WINE-V -NET» — проект улучшения навыков и компетенций профильных МСП в сфере экспортного маркетинга и цифрового экспорта, Ukrainian Maritime Cluster — формирование экономической, технологической и политической среды для развития украинской морской экономики, AQUABATOR — инкубатор по запуску бизнеса в области аквафермерства, CREA CENTER — Центр культурных и креативных индустрий в Николаеве.

Андрей Ремизов, заместитель директора по развитию предпринимательства ГО «Офис по развитию предпринимательства и экспорта» проинформировал о наработках, имеющихся в Офисе развития, и показал конкретные возможности, которые доступны для предпринимателей.

Основными направлениями работы Офиса являются: аналитика и стратегия, экспорт, доступ к финансированию, образование и поддержка, цифровая трансформация, инновационное развитие, инфраструктура МСП, взаимодействие бизнеса с государством (B2G), маркетинг и PR, коммуникация и сотрудничество с партнерами.

Результаты по направлениям:

Бизнес — это внедренные новые сервисы на вебсайте, бесплатные консультации, полезный контент;

Бизнес.Экспорт: проведено 33 международных мероприятия — торговые миссии, выставки, B2B мероприятия, привлечено 350 тысяч долларов на разработку 4 учебных программ в сфере экспорта, 48,5 миллиона долларов — это сумма подписанных экспортных контрактов при поддержке Офиса.

Детальнее можно ознакомиться с результатами работы Офиса развития предпринимательства и экспорта по ссылке.

Дарья Дворниченко, координатор проекта «Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли / EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH проинформировала об основных направлениях реализации проекта:

организацию конференций, тренингов, ознакомительных поездок и других форматов обмена по вопросам управления кластерами, кластерного маркетинга, сотрудничества в рамках кластеров;

поддержку приоритетных проектов в сфере инноваций и интернационализации — грантами до 1 миллиона гривен;

События и инициативы в рамках проекта в период до 2023 года:

Учебный курс «Кластерный менеджмент»

в Karazin Business School, г. Харьков, декабрь 2021 (до 10 кластеров), сентябрь 2022 (до 10 кластеров)

г. Харьков, Обучающий онлайн-курс «Кластер basic» , январь 2022, онлайн платформа определяется индивидуальные и групповые экспертные консультации, декабрь 2021 — ноябрь 2023

, Украинская кластерная неделя , апрель 2022, АППАУ

, Учебные туры за границу для обмена опытом

Проект направлен на системную поддержку МСП во время пандемии: тренинги, форумы, семинары и консалтинговые ваучеры.

В частности, финансирование консалтинговых ваучеров к 2024 году составит до 2 миллионов евро.

Детальнее можно ознакомиться по ссылке.

Также выступила Елена Луценко, представитель программы Fit for Partnership with Germany в Украине. Эта Программа для менеджеров Fit for Partnership with Germany направлена на установление и дальнейшее развитие международных контактов, а именно выход на рынок Германии и рынки других стран-партнеров.

Также это Программы усовершенствования управленческих компетенций:

визиты на немецкие предприятия,

коллегиальное консультирование,

интерактивные тренинги

Детальнее можно ознакомиться по ссылке.

Олеся Залуская, заместитель руководителя Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в своей презентации проинформировала о доступных возможностях для предпринимателей, а именно направлениях программы USAID КЭУ: Благоприятный бизнес-климат; Содействие экспорту; Поддержка секторов, имеющих потенциал к росту; Упрощение торговых процедур; Поддержка дамского предпринимательства.

Как предприятия получают поддержку:

через прямые гранты (на оборудование, лицензии, маркетинговые услуги, инструменты для выхода на новые рынки, апгрейд продукта, гранты для предприятий, которыми владеют женщины и т.д.)

через неправительственные общественные организации (торговые миссии, B2B встречи, тренинги, стартап инкубаторы и т.д.) — компании становятся участниками совместного мероприятия

созданные альянсы для сотрудничества

Благодаря прямой поддержке через гранты украинские предприятия смогли сгенерировать 19,1 миллиона долларов продаж и 19,9 миллиона долларов инвестиций.

— Грант — это не ссуда и не кредит, но он всегда имеет целевое назначение. Гранты выделяются под конкретные цели развития. Для получения гранта организация или компания или стартап должны иметь: стратегию и план действий, команду и распределение обязанностей, реальные результаты в цифрах, чистую репутацию, хороших партнеров, — подчеркнула Олеся Залуская.

Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Ани Барамидзе, руководитель проекта Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства (SMEDA) отметила, что Ассоциация является независимой некоммерческой организацией, основанной на членстве, направленной на поддержание и содействие росту и развитию МСП.

С основными принципами деятельности организации можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы мероприятия выразили благодарность спикерам и участникам за совместную работу, направленную на поддержку микро, малого и среднего предпринимательства.

Фото: Вячеслав Тешнер

Напомним, что 23 апреля в Николаеве при поддержке ЕС открылась COVID-19 Бизнес-клиника, призванная помочь малым и средним предприятиям (МСП) отреагировать на сложные экономические вызовы, ставшие последствиями пандемии коронавируса.