Чернигов — один из старейших городов Украины, который больше месяца находился в окружении российских войск и страдал от обстрелов.

«Радио Свобода» показало обстановку в Чернигове после того, как оккупантов изгнали из территории области.

В течение 40 дней российская армия наносила по Чернигову ракетные, бомбовые и артиллерийские удары. Как следствие — разрушены 70% города, сообщают городские власти.

Фоторепортаж

Доброволец территориальной обороны держит обломок российского истребителя Су-34, сбитого украинскими ПВО, 6 апреля 2022 года

Детская игрушка на руинах дома в Чернигове, 6 апреля 2022 года

Пес стоит на развалинах жилого дома, разрушенного российскими авиаударами по частному сектору в Чернигове, 6 апреля 2022 года

Местная жительница Людмила пытается хоть немного убрать возле своего дома, которому удалось уцелеть. 6 апреля 2022 года

Мужчина едет мимо разрушенных российскими обстрелами домов. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Женщина плачет на улице разрушенного города. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Поврежденные частные дома и воронка от авиабомбы. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Мужчина плачет на своей уничтоженной русскими артиллерийскими и авиаударами улице. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Уборка обломков в жилом районе Чернигова, поврежденном российскими авиаударами, 6 апреля 2022 года

Мужчина в своей уничтоженной обстрелами русской армии квартире. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Жилая многоэтажка, потерпевшая авиаудар российских войск в марте. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Сожженный при обстреле церкви российскими войсками православный крест. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Сожженная при обстреле церкви российскими войсками православная икона. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Поврежденные обстрелами флаги и обелиски украинских воинов, погибших при операции Объединенных сил на востоке страны. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Кот ест возле воронки от российской авиабомбы в селе Новоселки, недалеко от Чернигова, 6 апреля 2022 года

Все, что осталось от дома жительницы Чернигова Марии. Более месяца российская армия ежедневно обстреливала и бомбила город. 6 апреля 2022 года

Кот на развалинах дома, оставшихся после российских обстрелов Чернигова. 6 апреля 2022 года

Флаг Украины уничтожен артобстрелами российской армии. Чернигов, 6 апреля 2022 года

Фото: Сергей Нуженко, «Радио Свобода»