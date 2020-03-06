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Экс-нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» «Солидарность» Александр Грановский сбежал из Украины, получив визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе. В конце августа 2019 года он получил статус гражданина Израиля.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Джокер».
«Пока прокуроры Холодницкого старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка просиживал штаны и терял его из виду, мне удалось кое что достать», — сообщает «Джокер».
Блогер опубликовал также скан-копии документов Александра Грановского.
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Экс-нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» «Солидарность» Александр Грановский сбежал из Украины, получив визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе. В конце августа 2019 года он получил статус гражданина Израиля.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Джокер».
«Пока прокуроры Холодницкого старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка просиживал штаны и терял его из виду, мне удалось кое что достать», — сообщает «Джокер».
Блогер опубликовал также скан-копии документов Александра Грановского.
Ранее сообщалось, что двух руководителей силовых ведомств, сбежавших из Украины и подозреваемых в причастности к организации совершения преступлений против активистов Майдана, заочно «взяли под стражу»