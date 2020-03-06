Экс-нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» «Солидарность» Александр Грановский сбежал из Украины, получив визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе. В конце августа 2019 года он получил статус гражданина Израиля.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Джокер».

«Пока прокуроры Холодницкого старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка просиживал штаны и терял его из виду, мне удалось кое что достать», — сообщает «Джокер».

Блогер опубликовал также скан-копии документов Александра Грановского.

Ранее сообщалось, что двух руководителей силовых ведомств, сбежавших из Украины и подозреваемых в причастности к организации совершения преступлений против активистов Майдана, заочно «взяли под стражу»