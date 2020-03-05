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В «супервторник», 3 марта, демократ Берни Сандерс выиграл только в пяти штатах, отдав первенство, а именно победу в 9 штатах, своему главному сопернику – Джо Байдену. Несмотря на колоссальную работу, социал-демократ не смог получить голоса взрослых избирателей.
Об этом пишет The New York Times.
— Были ли мы настолько успешны, насколько я хотел в привлечении молодого электората? Ответ – нет, – резюмировал свой результат в “супервторник” Сандерс, добавив, что «разочарован».
В издании отметили, что голосование в «супервторник» в который раз показало главный минус предвыборной кампании Сандерса. У него нет поддержки среди взрослого электората. Именно люди среднего и старшего возраста – самые активные избиратели. Также Сандерсу не хватает поддержки среди цветного населения. Представители севера и юга США отдают предпочтение Байдену, после того как с выборов снялись их фавориты – Эмми Клобушар и Пит Буттиджич.
К примеру в Техасе, где победил Байден, голосовали только 15% молодых людей (до 30 лет) от общего числа избирателей. Аналогично в штате Калифорния.
Ни в одном из 14 штатов, голосовавших в «супервторник», молодые избиратели не составляют более 15 – 20%.
Люди среднего и старшего возраста – потенциальный электорат Байдена, тогда как молодежь поддерживает 78-летнего Сандерса.
В Алабаме, где черные избиратели составляли половину электората, Сандерс потерял более 60% голосов. В Вирджинии – потерял около 50%, а в Техасе и Северной Каролине – 40%.
Свой проигрыш Сандерс связал с «ядовитыми корпоративными СМИ».
Сандерс уверен, что на праймериз в Мичигане был «уничтожен» из-за торговой политики, которую в штате вел ранее Байден.
Why did Biden win Minnesota? So far he’s fighting Sanders to a draw in the core Twin Cities metro, and dominating in the suburbs and Greater Minnesota: pic.twitter.com/bz9jsbMNaC— David Montgomery @ #NICAR20 (@dhmontgomery) March 4, 2020
В гонке еще остается Элизабет Уоррен, которую поддерживают, в основном, женщины и избиратели с высшим образованием. Предполагается, что если она выйдет из гонки, то ее электорат перейдет именно к Сандерсу.
Самая сильная группа избирателей Уоррен – белые женщины с образованием уровня колледжа. В то же время у Сандерса – это самое слабое звено.
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В «супервторник», 3 марта, демократ Берни Сандерс выиграл только в пяти штатах, отдав первенство, а именно победу в 9 штатах, своему главному сопернику – Джо Байдену. Несмотря на колоссальную работу, социал-демократ не смог получить голоса взрослых избирателей.
Об этом пишет The New York Times.
— Были ли мы настолько успешны, насколько я хотел в привлечении молодого электората? Ответ – нет, – резюмировал свой результат в “супервторник” Сандерс, добавив, что «разочарован».
В издании отметили, что голосование в «супервторник» в который раз показало главный минус предвыборной кампании Сандерса. У него нет поддержки среди взрослого электората. Именно люди среднего и старшего возраста – самые активные избиратели. Также Сандерсу не хватает поддержки среди цветного населения. Представители севера и юга США отдают предпочтение Байдену, после того как с выборов снялись их фавориты – Эмми Клобушар и Пит Буттиджич.
К примеру в Техасе, где победил Байден, голосовали только 15% молодых людей (до 30 лет) от общего числа избирателей. Аналогично в штате Калифорния.
Ни в одном из 14 штатов, голосовавших в «супервторник», молодые избиратели не составляют более 15 – 20%.
Люди среднего и старшего возраста – потенциальный электорат Байдена, тогда как молодежь поддерживает 78-летнего Сандерса.
В Алабаме, где черные избиратели составляли половину электората, Сандерс потерял более 60% голосов. В Вирджинии – потерял около 50%, а в Техасе и Северной Каролине – 40%.
Свой проигрыш Сандерс связал с «ядовитыми корпоративными СМИ».
Сандерс уверен, что на праймериз в Мичигане был «уничтожен» из-за торговой политики, которую в штате вел ранее Байден.
Why did Biden win Minnesota? So far he’s fighting Sanders to a draw in the core Twin Cities metro, and dominating in the suburbs and Greater Minnesota: pic.twitter.com/bz9jsbMNaC— David Montgomery @ #NICAR20 (@dhmontgomery) March 4, 2020
В гонке еще остается Элизабет Уоррен, которую поддерживают, в основном, женщины и избиратели с высшим образованием. Предполагается, что если она выйдет из гонки, то ее электорат перейдет именно к Сандерсу.
Самая сильная группа избирателей Уоррен – белые женщины с образованием уровня колледжа. В то же время у Сандерса – это самое слабое звено.