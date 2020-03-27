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Николаевский городской голова Александр Сенкевич создал рабочую группу по противодействию распространения на территории города коронавируса COVID-19. В состав группы вошли чиновники и депутаты Николаевского городского совета.
Об этом свидетельствует распоряжение мэра, передают НикВести.
Всего в состав группы вошли 24 человека. Руководителем назначен заместитель городского головы Юрий Андренко, его замом — депутат горсовета Александр Маликин.
В состав вошли депутаты фракции «Оппозиционный блок»: Игорь Дятлов (глава), Андрей Яковлев, Владимир Евтушенко, Александр Бернадский; «Самопомощь»: Федор Панченко (глава группы «Николаев»), Наталья Горбенко; «Наш Край» Сергей Карцев, Сергей Кантор глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева и внефракционный депутат Сергей Исаков.
Также в составе — руководители администраций районов города Юрий Гранатуров (Ингульского), Александр Береза (Центрального), Виктор Дмитрук (Заводского), Александр Цуканов (Корабельного); секретарь горсовета Татьяна Казакова, начальница горздрава Ирина Шамрай, директор департамента труда и соцзащиты Сергей Василенко, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, начальница гороно Анна Лычко, начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов, директор департамента финансов Вера Святелик.
Ранее сообщалось, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.
Напомним, сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич создал рабочую группу по противодействию распространения на территории города коронавируса COVID-19. В состав группы вошли чиновники и депутаты Николаевского городского совета.
Об этом свидетельствует распоряжение мэра, передают НикВести.
Всего в состав группы вошли 24 человека. Руководителем назначен заместитель городского головы Юрий Андренко, его замом — депутат горсовета Александр Маликин.
В состав вошли депутаты фракции «Оппозиционный блок»: Игорь Дятлов (глава), Андрей Яковлев, Владимир Евтушенко, Александр Бернадский; «Самопомощь»: Федор Панченко (глава группы «Николаев»), Наталья Горбенко; «Наш Край» Сергей Карцев, Сергей Кантор глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева и внефракционный депутат Сергей Исаков.
Также в составе — руководители администраций районов города Юрий Гранатуров (Ингульского), Александр Береза (Центрального), Виктор Дмитрук (Заводского), Александр Цуканов (Корабельного); секретарь горсовета Татьяна Казакова, начальница горздрава Ирина Шамрай, директор департамента труда и соцзащиты Сергей Василенко, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, начальница гороно Анна Лычко, начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов, директор департамента финансов Вера Святелик.
Ранее сообщалось, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.
Напомним, сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль