Николаевский городской голова Александр Сенкевич создал рабочую группу по противодействию распространения на территории города коронавируса COVID-19. В состав группы вошли чиновники и депутаты Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра, передают НикВести.

Всего в состав группы вошли 24 человека. Руководителем назначен заместитель городского головы Юрий Андренко, его замом — депутат горсовета Александр Маликин.

В состав вошли депутаты фракции «Оппозиционный блок»: Игорь Дятлов (глава), Андрей Яковлев, Владимир Евтушенко, Александр Бернадский; «Самопомощь»: Федор Панченко (глава группы «Николаев»), Наталья Горбенко; «Наш Край» Сергей Карцев, Сергей Кантор глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева и внефракционный депутат Сергей Исаков.

Также в составе — руководители администраций районов города Юрий Гранатуров (Ингульского), Александр Береза (Центрального), Виктор Дмитрук (Заводского), Александр Цуканов (Корабельного); секретарь горсовета Татьяна Казакова, начальница горздрава Ирина Шамрай, директор департамента труда и соцзащиты Сергей Василенко, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, начальница гороно Анна Лычко, начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов, директор департамента финансов Вера Святелик.

Ранее сообщалось, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.