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В Испании школьникам автоматически поставят проходные баллы за текущий семестр в связи с пандемией коронавируса.
Об этом 15 марта договорились Министерство образования Испании и региональные органы образования, пишет Европейская правда.
Конкретные баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на успешность учащихся в предыдущие два семестра.
Ученикам, которые имели серьезные проблемы с учебой, дадут возможность пересдать определенные предметы осенью, но никого оставлять на второй год не будут — «кроме незначительных исключений, требующих согласования с региональными органами образования».
Испанские школьники уже больше месяца учатся дистанционно. Школы попытались организовать полноценное обучение онлайн, но с разным успехом. Педагоги высказывали обеспокоенность, что дети, которые не имеют доступа к необходимым технологиям, вследствие карантина начнут отставать. Таких — около 10%.
Отдельные образовательные организации просят правительство продолжить работу школ летом, если это позволит эпидемическая ситуация, — чтобы ученики, которые нуждаются в дополнительной помощи, могли посещать курсы и участвовать в спортивных мероприятиях.
Напомним, что более двух десятков украинских ученых-физиков, которые представляют научные учреждения НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы, пожаловались Президенту Украины Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков проекта «Всеукраинская школа онлайн».
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В Испании школьникам автоматически поставят проходные баллы за текущий семестр в связи с пандемией коронавируса.
Об этом 15 марта договорились Министерство образования Испании и региональные органы образования, пишет Европейская правда.
Конкретные баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на успешность учащихся в предыдущие два семестра.
Ученикам, которые имели серьезные проблемы с учебой, дадут возможность пересдать определенные предметы осенью, но никого оставлять на второй год не будут — «кроме незначительных исключений, требующих согласования с региональными органами образования».
Испанские школьники уже больше месяца учатся дистанционно. Школы попытались организовать полноценное обучение онлайн, но с разным успехом. Педагоги высказывали обеспокоенность, что дети, которые не имеют доступа к необходимым технологиям, вследствие карантина начнут отставать. Таких — около 10%.
Отдельные образовательные организации просят правительство продолжить работу школ летом, если это позволит эпидемическая ситуация, — чтобы ученики, которые нуждаются в дополнительной помощи, могли посещать курсы и участвовать в спортивных мероприятиях.
Напомним, что более двух десятков украинских ученых-физиков, которые представляют научные учреждения НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы, пожаловались Президенту Украины Владимиру Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков проекта «Всеукраинская школа онлайн».