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В Таджикистане поставили под запрет название детей именами славянского происхождения, говорится на официальном сайте парламента государства.
Теперь свидетельства о рождении в стране будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна», пишет Корреспондент.
Норма не будет распространяться на представителей национальных меньшинств, которые вправе сами выбирать, какие суффиксы к фамилии и отчеству стоит указывать при регистрации своих новорожденных детей.
Граждан, которые уже носят имена и фамилии в «русском формате», изменения не коснутся, по крайней мере, пока.
Поправки в закон вносятся с целью «возрождения национальных имен».
Кампания по отказу от имен и фамилий в славянском формате началась в Таджикистане в 2007 году.
Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.
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В Таджикистане поставили под запрет название детей именами славянского происхождения, говорится на официальном сайте парламента государства.
Теперь свидетельства о рождении в стране будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна», пишет Корреспондент.
Норма не будет распространяться на представителей национальных меньшинств, которые вправе сами выбирать, какие суффиксы к фамилии и отчеству стоит указывать при регистрации своих новорожденных детей.
Граждан, которые уже носят имена и фамилии в «русском формате», изменения не коснутся, по крайней мере, пока.
Поправки в закон вносятся с целью «возрождения национальных имен».
Кампания по отказу от имен и фамилий в славянском формате началась в Таджикистане в 2007 году.
Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.