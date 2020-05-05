Об этом сообщает Associated Press, в распоряжении которого оказалась копия документа. Он называется «Возможная тактика России накануне выборов в США 2020 года».

В записке, среди прочего, указывается, что до вмешательства России в американские выборы может быть причастен близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Его, напомним, связывают с Агентством интернет-исследований, или «фабрикой троллей», которая, по данным американских разведслужб, пыталась повлиять на результаты выборов президента в США в 2016 году.

Упомянутое «тайное консультирование» в документе перечисляется как единственная угроза вмешательства в избирательный процесс, которую Россия еще не пыталась воплотить в жизнь.

Напомним, что 22 февраля один из тогдашних претендентов на номинацию от Демократической партии, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что американская разведка предупредила о возможной помощи России с его переизбранием. Тогда Сандерс передал Путину послание «держаться подальше от американских выборов».

Всего же в документе разведка предупреждает о восьми возможных сценариев действий РФ, которые делятся на угрозы «высокого» и «умеренного» уровней опасности.

Среди серьезных угроз — хакерские атаки и слив информации (в качестве примера в документе приводится взлом почты предвыборного штаба Хиллари Клинтон), использование контролируемых Россией медиа для пропаганды, распространения дезинформации в соцсетях.

К угрозам умеренного уровня, кроме «тайного консультирования», отнесли манипулирования избирательной инфраструктурой (например, базами данных об избирателях) и финансирования отдельных кандидатов или кампаний.

ФБР и Министерство национальной безопасности США отказались от дальнейших комментариев.