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Британская принцесса Анна (дочь королевы Елизаветы II) обратилась к украинцам и другим народам бывшего Советского Союза по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.
Как сообщает Европейская правда, заявление принцессы распространило посольство Великобритании в Украине.
— Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовавшей завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы, — говорится в заявлении.
По словам принцессы, крайне важно отметить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза.
— Мало кто боролся более отважно или претерпел больше страданий ради победы. В нашем противостоянии вызовам современности мы можем черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга и кто сформировал важную главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами Украины, России, Беларуси и всех других народов бывшего СССР, — заявила принцесса Анна.
Напомним, в Украине в 2020 году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.
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Британская принцесса Анна (дочь королевы Елизаветы II) обратилась к украинцам и другим народам бывшего Советского Союза по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.
Как сообщает Европейская правда, заявление принцессы распространило посольство Великобритании в Украине.
— Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовавшей завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы, — говорится в заявлении.
По словам принцессы, крайне важно отметить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза.
— Мало кто боролся более отважно или претерпел больше страданий ради победы. В нашем противостоянии вызовам современности мы можем черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга и кто сформировал важную главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами Украины, России, Беларуси и всех других народов бывшего СССР, — заявила принцесса Анна.
Напомним, в Украине в 2020 году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный