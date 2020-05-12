Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горожане не соблюдали карантин на 9 мая и это может привести к увеличению случаев заражения COVID-19.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр отметил, что далеко горожане не соблюдали дистанцию, носили маски и в целом вели себя «очень плохо».

— Все «положили» на карантин во время 9 мая. Несмотря на то, что у нас были запреты на массовые собрания, люди пошли. Здесь есть несколько новостей — хорошие и плохие. Хорошие — Николаев доказал, что гордится своей историей, историей своих родителей, своих дедов, которые участвовали во Второй мировой войне и принесли Европе мир и победу над нацизмом. С другой стороны, не соблюдали дистанцию, некоторые не надевали маски и даже бросались на полицию, вели себя очень плохо. Я не уверен, что у нас после этих праздников не будет увеличения заболеваемости коронавирусом, — сказал Александр Сенкевич.

Городской голова подчеркнул, что из 37 подтвержденных случаев коронавируса в Николаеве 26 было зафиксировано на прошлой неделе.

Напомним, 9 мая около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.