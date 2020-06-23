Мэр Николаева Александр Сенкевич планирует провести совещание по ремонту находящихся в городе дорог и пригласить туда главу Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислава Невеселого.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В ходе заседания Александр Сенкевич в очередной раз указал на ненадлежащее содержание и ремонт дорог Службой автодорог области, находящихся на балансе ведомства.

— Буквально на днях я выезжал в сторону Одессы. Служба автомобильных дорог Одесской области уже отфрезеровала объездную дорогу, которая обслуживается ими, поснимала все накаты и залатала все ямы. Они уже заасфальтировали часть въезда в Одессу — как у нас въезд со стороны Киева, так у них есть со стороны Николаева, который был с огромным накатом, и правую полосу полностью заасфальтировали. В это самое время в Николаеве нам рассказывают про 5 сантиметров, о каких-то непонятных основаниях и так далее. Вопрос не только ремонта, а и обслуживания. У нас на прибордюрке, на одесском шоссе уже растут маки, огурцы и помидоры — у нас там происходит непонятно что и мы сидим что-то обсуждаем, - сказал Александр Сенкевич.

При этом городской голова добавил, что планирует пригласить представителей управления инфраструктуры Николаевской ОГА, а также главу Службы автодорог области Владислава Невеселого и провести совещание, на котором обсудить вопросы ремонта и содержания дорог.

— Давайте в малом зале соберем представителей управления инфраструктуры облгосадминистрации, главу Службы автомобильных дорог Владислава Невеселого, подрядную организацию и директора Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, профильного заместителя и поговорим под камеры о всем, что мы думаем — покажем документы, обращение и все остальное, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город. После, Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе. После чего исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый обвинил Александра Сенкевича в плохом исполнении обязанностей мэра Николаева и нежелании решать проблемы горожан.

Также, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев выразил мнение, что Служба автомобильных дорог области не занимается ремонтом дорог в городе, превращая 5 сантиметров ям в 20.

Помимо этого, Александр Сенкевич считает, что руководство Службы автомобильных дорог в области должно предоставить фото и показать, как содержаться городские дороги, находящиеся на их балансе.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый ответил на обвинения мэра Николаева о том, что САД не убирает дороги города, и объяснил это тем, что фирмы-подрядчики не всегда выполняет полученные от САД задания по уборке.

Также, Александр Сенкевич указал на ненадлежащее содержание дорог в городе, находящихся на балансе Службы автомобильных дорог области, заявив, что после праздников пойдет сажать на них картошку. В ответ на это Владислав Невеселый посоветовал мэру «пособирать урожай по своим тротуарам».

После этого, мэр Николаева обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислава Невеселого. По мнению Владислава Невеселого, городской голова таким образом пытается бороться с ним, так как увидел врага в его лице. Чиновник также отметил, что Александр Сенкевич до сих пор не ответил на приглашение о проведении рабочей встречи.