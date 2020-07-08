Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что с наибольшей вероятностью причиной самопроизвольной разводки Ингульского моста стал демонтаж слоя асфальта.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

В ходе заседания член исполкома Александр Садыков попросил чиновников отчитаться о причинах аварии.

В свою очередь Сергей Коренев заявил, что на данный момент идет изучение всех экспертиз и служебных проверок по данному факту, которые впоследствии будут изучены специалистами, которые и дадут окончательный ответ.

— На КП «ЭЛУ автодорог» было проведено служебное расследование о работе гидроцилиндров моста. Но учитывая тот опыт, который мы имеем, а именно в 1995 году самопроизвольное разведение моста, в 2015 году невозможность его разводки из-за асфальтирования стыков, мы имеем уже несколько экспертных заключений, что было произведено тестирование методом отрыва и при ненормативной толщине асфальта менее 10 тонн возможен отрыв разводной части от проезжей. Эти заключения есть, 1995 года, когда был к тому же летальный случай, когда мост самопроизвольно развелся. Все это есть. Сейчас изучается проектная документация, все результаты служебных проверок, будут привлекаться эксперты. С 90% вероятностью можно сказать, что самопроизвольное разведение было из-за того, что асфальтовое покрытие было снято и не было добавлена нагрузка для разводной части. Но точной информации пока нет, — заявил Сергей Коренев.

Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

В свою очередь глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.