После каникул Верховная рада Украины планирует продолжить заседать в пленарные недели по сокращенному графику.

За соответствующий законопроект №3608 проголосовали 324 нардепа, пишет РБК-Украина.

В профильном комитете отмечают, что такой график позволит увеличить количество часов работы в пленарном режиме с 18 до 19 часов в неделю.

Закон предусматривает, что во вторник, среду, четверг и пятницу, если не принято (ad hoc) иное решение ВР, пленарное заседание продолжается с 10 до 15 часов (в пятницу - до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:30.

При этом, понедельник и время после завершения пленарных заседаний отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций.

— Рада может принять решение об однократном изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15 часов (в пятницу - после 16 часов) более чем на 15 минут принимается Верховной радой на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30, - указано в тексте проекта.

Также, на каждой пленарной неделе в пятницу с 10 до 11:00 отводится время для «часа вопросов к правительству». С 14 часов до завершения пленарного заседания отводится время для сжатых (до трех минут) объявлений запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы, а также для выступлений нардепов «по различным вопросам».

Напомним, что Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения в среду, 15 июля, проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Также, ВРУ назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809.