Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения в среду, 15 июля, проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Об этом пишет ГОРДОН.

Сообщается, что проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов был в повестке дня на сегодня, однако заместитель глав фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предложил депутатам снять документ с рассмотрения.

Проект постановления о сокращении количества районов Кабмин утвердил в июне и подал его на рассмотрение парламента.

Документ предусматривает создание в Украине вместо существующих 490 районов — 129, 17 из которых будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса.

В частности, Николаевская область будет поделена на 4 района: Баштанский Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

При этом, Киевская область будет поделена на 6 районов, Одесская область — на 6, Херсонская — на 3.

С критикой законопроекта выступили оппозиционные фракции, в том числе «Европейская солидарность» и «Батьківщина».

Народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий заявил, что ликвидация существующих районов приведет к управленческому хаосу.

— Я понимаю, что есть центральная Украина, Запорожье, где большие районы превратились в общины и, возможно, им и не нужно сохранять отдельные районы. Но нам предлагают проголосовать за районы без понимания их полномочий. Посмотрите, какой абсурд происходит: над Львовом создается Львовский район, где будет глава райгосадминистрации руководить мэром, – сказал он.

Напомним, правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.