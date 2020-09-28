Бортовые самописцы или так называемые «черные ящики» с самолета Ан-26, упавшего под Харьковом, уцелели, они в удовлетворительном состоянии. Специалисты уже начали их расшифровывать.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.

По его словам, информация на самописцах сохранена. Их уже изъяли и 27 сентября авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали их расшифровывать. Это займет примерно 3-5 дней.

Уруский также добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. Далее специалисты максимально соберут самолет в исходное состояние.

Также удалось установить контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть разместили в гостинице Министерства обороны, еще часть — живут у родственников в городе.

Для семей организовали бесплатное питание, обеспечили их автотранспортом и сопровождением. С ними также ведут психологическую работу. Сегодня у родственников погибших примут забор образцов для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.