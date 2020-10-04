Следствие восстановило картину катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября и рассмотрело ряд версий, в которой версия теракта является наименее вероятной.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Страна.ua.

— Версия теракта должна иметь место, но она наименее вероятная, поскольку уже собрано достаточно материала. Должны дождаться официальной версии, — отметил спикер.

Он также сказал, что не может пока говорить о результатах.

— Но только что мы разместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент также заходил на посадку — прим.) друг от друга, - сказал Игнат.

Напомним, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.