Официальный наблюдатель от общественной организации «Партия николаевцев» Ирина Косякова заявила о вмешательстве мэра Николаева Александра Сенкевича в работу городской избирательной комиссии.

Об этом она заявила сегодня, 4 октября, во время заседания ТИК Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодня около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. В ходе описи содержимого сейфа члены комиссии обнаружили пропажу документации партий «Слуга народа», «За майбутнє», «Пропозиція» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Когда стало известно о нехватке документов партии «Пропозиція», на заседание горизбиркома пришел городской голова Александр Сенкевич, является лидером списка этой политической силы на выборах в Николаевский горсовет. Он обвинил членов комиссии в нарушении закона , порче коммунального имущества и незаконности заседания. На это присутствовавшая на заседании наблюдатель Ирина Косякова сделала ему замечание во вмешательстве а работу комиссии, что является недопустимым со стороны власти.

— Я как официальный наблюдатель делаю замечание: это вмешательство органов местного самоуправления в работу комиссии. У вас есть право совещательного голоса? Идет заседание комиссии, а вы мешаете. Это вмешательство в работу комиссии, - сказала Ирина Косякова.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

Сегодня горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов. Около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. Также было вскрыто помещение избиркома, где также находились документы комиссии.

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким назвал произволом и охарактеризовал как рейдерский захват происходящее сегодня в ТИК.