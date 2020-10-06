Президент Владимир Зеленский наградил посмертно медалью «За воинскую службу Украине» 27 военных, погибших в катастрофе самолета Ан 26 под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.

Об этом свидетельствует указ главы государства от 6 октября

Указывается, что за самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга президент постановляет наградить медалью «За воинскую службу Украине»:

Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) — младшего сержанта;

Бойко Александра Анатольевича (посмертно) — солдата;

Булия Ростислава Владимировича (посмертно) — солдата;

Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) — солдата;

Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) — капитана;

Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) — солдата;

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) — солдата;

Зибюка Константина Олеговича (посмертно) — солдата;

Золочевского Вячеслава Виталийовича — солдата;

Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) — прапорщика;

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора;

Клевца Александра Александровича (посмертно) — солдата;

Козаченко Олега Михайловича (посмертно) — старшего лейтенанта;

Корчовского Романа Александровича (посмертно) — старшего сержанта;

Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) — солдата;

Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) — сержанта;

Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) — старшего лейтенанта;

Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) — солдата;

Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) — капитана;

Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) — солдата;

Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) — солдата;

Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) — старшего солдата;

Скочкова Александра Игоревича (посмертно) — солдата;

Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) — солдата;

Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) — солдата;

Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) — солдата;

Широчука Олега Николаевича (посмертно) — прапорщика.

Напомним, что Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.