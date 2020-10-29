Политическая партия «Пропозиция» призывает участников избирательного процесса в Николаеве воздержаться от попыток фальсификации результатов выборов.

Соответствующее заявление опубликовано на странице политсилы в Facebook.

— Сейчас в Николаеве некоторые участники избирательного процесса умышленно затягивают процесс подсчета голосов. Со своей стороны, хотим сообщить, что партия «Пропозиция» имеет в наличии 99,8% протоколов с результатами подсчета. Сейчас мы занимаемся оцифровкой этих документов, и, в случае грубых нарушений и фальсификаций - опубликуем все протоколы в открытый доступ. Предостерегаем участников избирательного процесса воздержаться от попыток фальсификации! Напоминаем всем об уголовной ответственности за совершение таких действий, - говорится в заявлении партии.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу возможного «перебрасывания» голосов при подсчете.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин заявил, что, согласно его данным, «Наш край» набрал 18,2% голосов для прохождения в Николаевский облсовет и 8,36% — в горсовет. Однако, из-за ряда ошибок, допущенных на избирательных участках, и фальсификаций, которыми занимаются представители власти, голоса «Нашего края» разворовываются.

В свою очередь, политическая партия «Пропозиція» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно их подсчетам, «Наш край» не набрал 5% барьера и не прошел в Николаевский городской совет.

Партия «Европейская солидарность» требует массового пересчета голосов избирателей на выборах в Николаеве из-за нарушений законодательства при подсчете голосов и оформлении избирательной документации участковыми комиссиями.