Протесты из-за ограничений каталонского правительства против COVID-19 привели к беспорядкам в Барселоне в пятницу.

Об этом пишет испанское издание El Pais, сообщает Европейская правда.

Каталонская полиция заявила, что в протесте приняли участие "очень жестокие и организованы крайне правые группы". Протестующие бросали в стражей порядка рекламные щиты, перила, камни и файеры, жгли мусорные контейнеры.

В результате беспорядков были задержаны 12 человек, двое из которых несовершеннолетние. По крайней мере один человек был ранен камнем в голову.

Looting in Barcelona after a mix of far-left, far-right, and negationists, attack the Catalan police in protest against COVID restrictions ordered by Catalonia’s governmentpic.twitter.com/AoDSF3qUph