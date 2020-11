Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Мичиган было «большое число тайно вброшенных бюллетеней». По последним данным, там побеждает Джо Байден.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Он говорит, что победил бы в Мичигане, если бы «там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней».

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”

— Мы объявили, чтобы набр

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening!