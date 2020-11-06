В США ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляции брифинга президента Дональда Трампа из зала в Белом доме, когда он начал говорить о фальсификациях на выборах. Его заявления не сопровождались никакими доказательствами.

Об этом сообщает The Verge.

Трамп начал свое выступление с утверждения, что демократы занимаются «мошенничеством» и пытаются «украсть» результаты выборов.

«Если посчитать законные голоса, я легко выиграю», — сказал президент, хотя подсчет «законных голосов» еще продолжается. Есть несколько ключевых штатов, в том числе Пенсильвания, Невада и Аризона, в которых голоса пока считают. Ни президент, ни кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден еще не набрали достаточно голосов коллегии выборщиков для победы.

Ведущий MSNBC Брайан Уильямс сказал: «Здесь мы снова находимся в необычном положении: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов. Ведь нам известно об отсутствии незаконных голосований, и нам неизвестно о победе Трампа».

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

Канал ABC выключил президента США и включил в эфир ведущего Дэвида Мьюира, который попросил репортера помочь «понять, о чем он говорит», добавив, что «нужно многое проверить». Репортер Карл добавил, что ни в одном из штатов, о которых сказал Трамп, нет доказательств незаконного голосования.

На CNBC ведущая Шепард Смит сказала: «Мы прерываем трансляцию, потому что то, что говорит президент США, в основном абсолютно неверно».

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Ведущий NBC News Лестер Холт сказал, что президент сделал «ряд ложных заявлений, в том числе о том, что голосование сфальсифицировано — доказательств этому нет».

CNN и Fox News продолжали транслировать речь в прямом эфире, но репортер CNN Дэниел Дейл, известный своей тщательной проверкой фактов заявлений президента, написал в Twitter: «Я читал и смотрел все выступления Трампа с 2016 года. Это самый нечестный брифинг, который он когда-либо давал».

Репортер MSNBC Хейс Браун написал в Twitter, что даже Twitter прекратил прямую трансляцию речи Трампа в своем приложении, убрав опцию «смотреть в прямом эфире».

Это не первый случай, когда каналы решают не транслировать выступление Трампа вживую. Например, в марте некоторые прекратили прямую трансляцию одного из брифингов президента о коронавирусе, поскольку его слова противоречили заявлениям представителей сферы здравоохранения.

Напомним, штат Джорджия на ночь приостановил оглашение результатов голосования на выборах президента США, хотя посчитать осталось чуть более 14 тысяч бюллетеней.

Напомним, Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на выборах, и призвал американцев воздержаться от протестов, пока не будут подсчитаны все голоса.