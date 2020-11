В США ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляции брифинга президента Дональда Трампа из зала в Белом доме, когда он начал говорить о фальсификациях на выборах. Его заявления не сопровождались никакими доказательствами.

Об этом сообщает The Verge.

Трамп начал свое выступление с утверждения, что демократы занимаются «мошенничеством» и пытаются «украсть» результаты выборов.

«Если посчитать законные голоса, я легко выиграю», — сказал президент, хотя подсчет «законных голосов» еще продолжается. Есть несколько ключевых штатов, в том числе Пенсильвания, Невада и Аризона, в которых голоса пока считают. Ни президент, ни кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден еще не набрали достаточно голосов коллегии выборщиков для победы.

Ведущий MSNBC Брайан Уильямс сказал: «Здесь мы снова находимся в необычном положении: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов. Ведь нам известно об отсутствии незаконных голосований, и нам неизвестно о победе Трампа».

