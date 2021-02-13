В Сербии в ближайшее время начнут паковать, а впоследствии и производить российскую вакцину Спутник V против COVID-19.

Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Ненад Попович после разговоров с делегацией российских экспертов, передает Радио Свобода.

По его словам, работа с российской вакциной будет проходить в два этапа.

Сперва Спутник V будут паковать в сербском институте Толарк, после чего распространять ее по регионам и в другие страны. Министр не уточнил, о каких именно странах идет речь.



Затем в Сербию приедут российские эксперты. Они будут рассматривать возможность полного производства вакцины на территории указанного государства.



Президент Сербии Вучич в феврале 2021 года заявил, что Сербия готова инвестировать «сколько не было бы необходимо» для производства российской вакцины.

Напомним, ранее в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами. Им грозит уголовная ответственность.