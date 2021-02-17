В Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси контролируемым взрывом обрушили здание Trump Plaza, в котором находился отель и казино.

Прямую трансляцию вели многие телеканалы США, а ведущие снос назвали «сокрушительным концом правления» Дональда Трампа.

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished.



Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY — The Recount (@therecount) February 17, 2021

За взрывом наблюдали власти города и обладатели билетов, которые продавались онлайн. Ранее власти выставили на аукцион право нажать кнопку подрыва здания a по случаю поражения Трампа на выборах. Они хотели собрать на городской юношеский клуб с профессиональным обучением подростков. В итоге деньги пожертвовали ряд фирм и Hard Rock Hotel and Casino.

Подрывала казино фирма из Мэриленда Controlled Demolition Inc., которая снесла 28 зданий в Лас-Вегасе и несколько других построек в Атлантик-Сити.

Как известно, отель-казино Trump Plaza в Атлантик-Сити закрыли в 2014 году. Trump Plaza было первым из трех казино, которыми Трамп владел до того, как его игорный бизнес в Атлантик-Сити обанкротился. Снос изначально был запланирован на 31 декабря 2020 года, но его решили отложить на начало февраля 2021 года.