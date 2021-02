В Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси контролируемым взрывом обрушили здание Trump Plaza, в котором находился отель и казино.

Прямую трансляцию вели многие телеканалы США, а ведущие снос назвали «сокрушительным концом правления» Дональда Трампа.

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished.



Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY