Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Там рассказывают, что сирийцы на этой неделе освободили женщину из-под стражи, куда она попала за незаконное пересечение границы. Официальная версия Израиля — ее обменяли на двух сирийских пастухов.

В то же время The New York Times пишет, что вернуть женщину помогли на самом деле другие обстоятельства. Так, Израиль согласился тайно профинансировать для Сирии партию вакцины против коронавируса из России. Сколько именно доз, источник издания не уточняет.

Как пишет Associated Press, речь идет о партии на 1,2 миллиона долларов.

Отметим, в настоящее время Израиль сделал по меньшей мере одну прививку уже почти половине своего населения (в стране проживают 9,2 миллиона человек). В то же время Сирия до сих пор не начала вакцинацию.

Правительство Израиля такое соглашение с сирийцами отказалось комментировать. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в интервью одному из телеканалов уклонился от прямого ответа, заявив только, что израильские вакцины в Сирию не отправляют. В то же время он поблагодарил президента России Владимира Путина. Официально Израиль обращался к союзнику Сирии России и просил помощи с освобождением своей гражданки.

— Мы привезли женщину, я рад... Больше ничего не буду говорить, — отметил Биньямин Нетаньяху.

В то же время контролируемое правительством Сирии агентство Syrian Arab News Agency отрицает, что такое соглашение было.

Такое соглашение является уникальным случаем сложного сотрудничества между двумя государствами, которые вели несколько войн и до сих пор имеют территориальные споры относительно Голанских высот.

Как отмечает New York Times, это еще раз подтверждает, что вакцины сейчас все чаще используют в международной дипломатии. Это свидетельствует о большой разнице между богатыми государствами, такими как Израиль, которые достигли значительного прогресса в области вакцинации от коронавируса и могут вскоре вернуться к привычной жизни, и бедными, такими как Сирия, которые этого не способны сделать.

Напомним, израильские медики обнаружили, что риск заражения COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две вакцины Pfizer.