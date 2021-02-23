В Тбилиси утром 23 февраля полиция задержала руководителя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую создал Саакашвили, — Никанора Мелию. Для этого пришлось штурмовать офис политсилы.
Как передает JamNews, спецотряды, которые прибыли для задержания, не смогли попасть в офис партии, потому что их не пускали сторонники оппозиции. Правоохранители попали в здание через окна и высокие лестницы, также они использовали слезоточивый газ. После этого Мелию задержали.
Как пишет издание, сторонники политика круглосуточно находились в офисе партии с 17 февраля — тогда суд решил отправить под стражу Мелию. Против такого решения выступили представители различных оппозиционных политсил.
Сейчас в здании остается примерно сотня людей — лидеры других политических партий, сторонники оппозиции, активисты.
Как пишет «Эхо Кавказа», во время спецоперации в офисе взломали дверь и повредили мебель. Некоторым сторонникам оппозиции необходимая медицинская помощь.
Кроме того, правоохранители задержали 21 человека за неповиновение полиции возле офиса партии, передает «Интерфакс».
Напомним, в Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.
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В Тбилиси утром 23 февраля полиция задержала руководителя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую создал Саакашвили, — Никанора Мелию. Для этого пришлось штурмовать офис политсилы.
Как передает JamNews, спецотряды, которые прибыли для задержания, не смогли попасть в офис партии, потому что их не пускали сторонники оппозиции. Правоохранители попали в здание через окна и высокие лестницы, также они использовали слезоточивый газ. После этого Мелию задержали.
Как пишет издание, сторонники политика круглосуточно находились в офисе партии с 17 февраля — тогда суд решил отправить под стражу Мелию. Против такого решения выступили представители различных оппозиционных политсил.
Сейчас в здании остается примерно сотня людей — лидеры других политических партий, сторонники оппозиции, активисты.
Как пишет «Эхо Кавказа», во время спецоперации в офисе взломали дверь и повредили мебель. Некоторым сторонникам оппозиции необходимая медицинская помощь.
Кроме того, правоохранители задержали 21 человека за неповиновение полиции возле офиса партии, передает «Интерфакс».
Напомним, в Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.