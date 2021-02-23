Как пишет издание, сторонники политика круглосуточно находились в офисе партии с 17 февраля — тогда суд решил отправить под стражу Мелию. Против такого решения выступили представители различных оппозиционных политсил.

Сейчас в здании остается примерно сотня людей — лидеры других политических партий, сторонники оппозиции, активисты.

Как пишет «Эхо Кавказа», во время спецоперации в офисе взломали дверь и повредили мебель. Некоторым сторонникам оппозиции необходимая медицинская помощь.

Кроме того, правоохранители задержали 21 человека за неповиновение полиции возле офиса партии, передает «Интерфакс».

Напомним, в Тбилиси (Грузия) сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала 25 активистов, однако все они были освобождены по письменному договору.