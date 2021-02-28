Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей Вознесенской и Первомайской районных государственных администраций.

Соответсвующие распоряжения были опубликованы на сайте офиса главы государства 26 февраля.

В частности, согластно распоряжению №124/2021-рп главой Вознесенской РГА стал Сергей Шурабура, который до этого возглавлял Вознесенскую райгосадминистрацию.

Стоит отметить, что в Вознесенский район после укрупнения вошли: Вознесенский, Братский, Доманёвский, Еланецкий, Веселиновский районы, а также Вознесенск и Южноукраинск.

Сергей Шурабура

Согластно декларации Сергея Шурабуры, за прошлый год он получил 39 тысяч 984 гривны за работу в территориальном центре социального обслуживания Доманевской райгосадминистрации; 70 тысяч 723 гривны за работу в Доманевской РГА. Также он задекларировал 125 тысяч 645 гривен дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью. В декларации указано, что сумма кредитных обязательств Сергея Шурабуры составляет 41 тысячу гривен.

При этом на сайте Верховной Рады указано, что Сергей Шурабура на общественных началах является помощником народного депутата от «Слуги народа» Артема Чорноморова.

Кроме этого, согластно распоряжению №125/2021-рп, главой Первомайской РГА стал Сергей Саковский.

Отметим, что в Первомайский район после укрупнения вошли: Первомайский, Арбузинский, Врадиевский, Кривоозерский районы, а также Первомайск.

Сергей Саковский

Согластно декларации декларации, Сергей Саковский владеет домом площадью 67,2 м, а также земельным участком в 540 м. В прошлом году он получил 8 тысяч 175 гривен за работу в управлении образования Первомайского горсовета и 523 тысячи 996 гривен за работу в должности главы Первомайской РГА. Также он задекларировал 118 тысяч 614 гривен дохода супруги Елены за работу в управлении образования Первомайского горсовета. В декларации Сергей Саковский также указал, что в банках у него открыто 8 счетов и ещё четыре у его супруги.

Согласно данным на сайте ЦИК, Сергей Саковский был доверенным лицом на выборах в Раду кандидата в нардепы от «Слуги народа» по 132 округу Максима Дырдина. Ресурс posipaky.info подтверждает, что Саковский является помощником народного депутата Максима Дырдина.

Напомним, Кабинет Министров Украины согласовал увольнение двенадцати глав районных государственных администраций в Николаевской области.