Международный классический университет имени Пилипа Орлика заявил о готовности помочь следствию разобраться и установить факты в расследовании дела о торговле дипломами вуза.

Об этом сообщили в администрации университета.

— Правоохранительные органы проводят расследование по факту не достоверного внесения данных в Единую государственную электронную базу дипломов сотрудниками Университета имени Пилипа Орлика. Наша задача – помочь следствию разобраться и установить факты. Мы максимально открыты для полиции, СБУ и всех правоохранительных структур, у которых возникло подозрение по поводу трёх сотрудников, якобы, причастных к данной ситуации. Нам очень хочется, чтобы вуз не был связан с коррупционными скандалами. Мы постоянно работаем над тем, чтобы преподавательский состав был профессиональным, честным, трудился во благо родной страны, Николаевщины, повышал профессиональное мастерство. Мы стремимся достичь европейских стандартов в образовательном процессе. Будем ждать окончания расследования и его результатов, - рассказали в вузе.

Как известно, сегодня днем, 17 марта, представители УСБУ и Нацполиции поймали жителя Николаева при получении взятки в размере 65 тысяч гривен за решение вопроса о получении диплома без обучения в университете.