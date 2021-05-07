Депутаты Вознесенского горсовета намерены искать финансовую помощь, чтобы капитально отремонтировать объект — в городском бюджете средств на это нет.

Об этом сообщают на странице ведомства.

Местные депутаты поддержали решение о выделении средств на реализацию в 2021 году проекта «Реконструкция канализационно-насосной станции-3» сегодня, 7 мая, в ходе внеочередной сессии Вознесенского городского совета.

Здание находится в селе Таборовка и принадлежит Вознесенску. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, так как техническое состояние объекта грозит полной остановкой станции.

В этом случае неочищенные сточные воды могут попасть в реки Мертвовод и Южный Буг, что вызовет экологическую катастрофу.

Для решения вопроса необходимо 7 миллионов 929 тысяч гривен. В ведомстве уточнили, что бюджет Вознесенска не располагает такой суммой, поэтому город будет вынужден искать финансовую поддержку.

Ранее НикВести писали, что в Вознесенской многопрофильной больнице подходит к концу реконструкция приемного отделения.