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Депутаты Вознесенского горсовета намерены искать финансовую помощь, чтобы капитально отремонтировать объект — в городском бюджете средств на это нет.
Об этом сообщают на странице ведомства.
Местные депутаты поддержали решение о выделении средств на реализацию в 2021 году проекта «Реконструкция канализационно-насосной станции-3» сегодня, 7 мая, в ходе внеочередной сессии Вознесенского городского совета.
Здание находится в селе Таборовка и принадлежит Вознесенску. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, так как техническое состояние объекта грозит полной остановкой станции.
В этом случае неочищенные сточные воды могут попасть в реки Мертвовод и Южный Буг, что вызовет экологическую катастрофу.
Для решения вопроса необходимо 7 миллионов 929 тысяч гривен. В ведомстве уточнили, что бюджет Вознесенска не располагает такой суммой, поэтому город будет вынужден искать финансовую поддержку.
Ранее НикВести писали, что в Вознесенской многопрофильной больнице подходит к концу реконструкция приемного отделения.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Депутаты Вознесенского горсовета намерены искать финансовую помощь, чтобы капитально отремонтировать объект — в городском бюджете средств на это нет.
Об этом сообщают на странице ведомства.
Местные депутаты поддержали решение о выделении средств на реализацию в 2021 году проекта «Реконструкция канализационно-насосной станции-3» сегодня, 7 мая, в ходе внеочередной сессии Вознесенского городского совета.
Здание находится в селе Таборовка и принадлежит Вознесенску. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, так как техническое состояние объекта грозит полной остановкой станции.
В этом случае неочищенные сточные воды могут попасть в реки Мертвовод и Южный Буг, что вызовет экологическую катастрофу.
Для решения вопроса необходимо 7 миллионов 929 тысяч гривен. В ведомстве уточнили, что бюджет Вознесенска не располагает такой суммой, поэтому город будет вынужден искать финансовую поддержку.
Ранее НикВести писали, что в Вознесенской многопрофильной больнице подходит к концу реконструкция приемного отделения.