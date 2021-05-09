Народный депутат Александр Гайду поздравил жителей Николаева и области с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Текст поздравления предоставила пресс-служба политика.

Дорогие ветераны, уважаемые николаевцы!

День Победы — это мужество и сила. Николаевщина уважает своих Героев за большой подвиг.

Воины нашей армии выиграли страшную войну, благодаря чему мы имеем возможность и жить сегодня, и об этом говорить. Колоссальная цена в десятки миллионов жизней заплачена за эту победу, и роль украинцев в ней была одной из определяющих.

Сердечно поздравляю ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, всех жителей с большим и светлым праздником Победы!

Пусть День Победы станет залогом того, что подобное не произойдет уже никогда! Желаю мирного неба! Пусть бытие будет счастливым, а здоровье — крепким!