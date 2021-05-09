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Жена члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.
Видео с выступления из Москвы она опубликовала в Instagram.
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Отметим, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
Жена Лещенко должна была стать частью ивента HOROVOD, у которого достаточно интересные правила.
Ранее Лещенко обвинил Аллахвердиеву и других «слуг народа» в получении взятки в $30 тысяч.
Жена члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.
Видео с выступления из Москвы она опубликовала в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
Жена Лещенко должна была стать частью ивента HOROVOD, у которого достаточно интересные правила.
Ранее Лещенко обвинил Аллахвердиеву и других «слуг народа» в получении взятки в $30 тысяч.