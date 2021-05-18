Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что у города есть возможность выделить из бюджета деньги на реконструкцию сквера «Юных героев», в котором планируют установить 72-метровую стелу с флагом.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести во вторник, 18 мая.

Журналист Олег Деренюга напомнил, что глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия обещал поспособствовать выделению из госбюджета денег на флагшток.

Виталий Ким отметил, что Давид Арахамия пообещал пролоббировать выделение порядка 5 миллионов гривен на флагшток. Напомним, что в комментарии журналистам парламентарий говорил о 3 миллионах. Такова, по словам главы ОГА, сметная стоимость стелы.

— Деньги не выделены. Есть от него обещание в размере около пяти миллионов гривен. Размер сметный — что-то около 3-3,5 миллионов гривен. В принципе, свое обещание он подтвердил. Получится так, что Николаевская область ничего не потратит на флагшток, а будут деньги извне. Мы на сквер можем потратить, — сказал Виталий Ким.

Также он рассказал, что пока еще обсуждается вопрос выделения денег из городского бюджета на реконструкцию сквера.

— Сенкевич неоднократно говорил, что денег в городском бюджете на установку флага нет. Но я знаю, что деньги на реконструкцию парков есть. Этот вопрос еще в процессе, — сказал губернатор.

Ранее мэр Александр Сенкевич еще раз ответил горожанам, что в бюджете Николаева не предусмотрено денег на гигантский флаг, который планируют установить по инициативе Офиса президента.

сообщалось, что ОГА объявила тендер на установку флага-гиганта и реконструкцию части сквера в Николаеве за 14 миллионов гривен.

Также ОГА потратила 915 тысяч гривен на разработку проекта реконструкции. Ее по упрощенной процедуре поручили ООО «Урбан Констракт», которое занималось проектированием Соборной площади. Тогда Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади. Позже им отдали еще 200 тысяч гривен за услуги по авторскому надзору за работами.

Напомним, что СБУ открывала дело по подозрению в завышении цены реконструкции. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик).

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.