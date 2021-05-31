В оккупированном Крыму Чернореченское водохранилище оказалось под угрозой иссушения. Местные самопровозглашенные власти бьют тревогу: при нынешних объемах потребления влаги хватит до января 2022 года.

Как передает Радио Свобода «Крым.Реалии»‎, такое заявление сделал местный ставленник РФ Сергей Журавлев, назначенный на должность заместителя директора департамента городского хозяйства Севастополя.

Чиновник отметил, что еще перед наступлением засушливого летнего сезона водохранилище уже заполнено меньше, чем наполовину.

— На сегодняшний день наличие воды в Чернореченском водохранилище составляет 27,5 млн кубических метров, что составляет 43% от полного объема. Расход воды из водохранилища на сегодняшний день составляет 50 тыс. кубических метров в сутки. По расчету, для стабильного водоснабжения данного объема Чернореченского водохранилища должно хватить до конца января 2022 года, — приводит пресса слова Сергея Журавлева.

При этом чиновник рассказал, что город полагается на подземные водозаборы в качестве дополнительных источников влаги. Эти конструкции поставляют городу ежесуточно порядка 60 тысяч кубических метров.

Напомним, еще три населенных пункта в оккупированном Россией Крыму переведут на скважины, так как заканчиваются запасы воды в питающем их Балановском водохранилище.