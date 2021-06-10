Мэр Ровно Александр Третьяк пригрозил кардинально решить проблему поведения ромов в городе – «упаковать» и вывезти в Закарпатье.

Об этом он сказал в эфире Радио Трек.

— Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностю, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях я должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло, - сказал Александр Третьяк.

По его словам, правоохранители должны следить за этим, как и муниципальная стража, которая вот-вот начнет работать.

Он рассказал, что недавно на улице города встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города, но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы.

Мэр заявил, что настроен кардинально.

— Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех «упакуем» в автобус и вывезем в их родное Закарпатье, - резюмировал Александр Третьяк.

Напомним, в Украине проживает больше 100 тысяч представителей ромской национальности.