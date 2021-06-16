Депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко напомнила главе облсовета Анне Замазеевой, что депутатский корпус при наличии юридических оснований может уволить и ее — не только главного врача «инфекционки» Светланы Федоровой.

Так экс-глава облсовета отреагировала на слова Анны Замазеевой о том, что у нее есть претензии к Светлане Федоровой как руководителю КНП «Николаевский центр лечения инфекционных заболеваний».

— Областной совет имеет полномочия увольнять не только главных врачей, областной совет может увольнять и председателей областных советов, но для этого нужны юридические основания, — обратила внимание Виктория Москаленко.

По мнению Виктории Москаленко, глава облсовета вместо критики должна поддержать Светлану Федорову и оспорить акт Госаудитслужбы по итогам проверки «инфекционки».

— Анне Замазеевой необходимо наоборот поддержать и защитить одного из лучших врачей-инфекционистов Украины и подать в суд от областного совета с расширенным штатом на обжалование акта Государственной аудит службы (КРУ), — написала Виктория Москаленко.

Депутат также надеется, что Николаевский облстаной совет проявит солидарность и выделит финансовую помощь для поддержки инфекционной больницы.

— Сессия областного совета 7 созыва назначила Федорову с заключением контракта на 5 лет, поэтому пусть врач работает и лечит, а областной совет должен выделить финансовый ресурс для поддержки больницы! Ничего нет ценнее, чем жизнь людей! Надеюсь на поддержку коллег депутатов в этом вопросе! — подчеркнула Виктория Москаленко.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

После, 2 июня, в больницу приехала проверка во главе с руководителем Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрием Самофалом и председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой. Отметим, что проверка в инфекционную больницу приехала не сразу. .

Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.