Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин в ходе сегодняшней сессии призвал главу облсовета Анну Замазееву «отказаться от двойных стандартов в наших заседаниях комиссий и сессий».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Всего он высказал три претензии. Первая касалась высказывания Анны Замазеевой о том, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
— Хочу посоветовать главе областного совета отказаться от двойных стандартов в наших заседаниях комиссий и сессий. Почему? Во-первых, несколько дней назад в СМИ было заявление «мне по Федоровой нечего сказать, как главврач она меня устраивает полностью, а как руководитель - вопрос остается открытым». Хочу сказать, что главврач является руководителем. Не может главврач устраивать, руководитель – нет, — сказал Юрий Кормышкин.
Вторая претензия касалась нарушения регламента, как считает депутат. Дело в том, что в распоряжении о созыве сессии речь шла о 4 проектах решений, сегодня же депутатам предложили рассмотреть около 20 решений.
— Есть предложение, на эту сессию вынести те 4 вопроса, которые были в распоряжении главы облсовета, также включить неотложный вопрос о бюджете. Все остальные вопросы вынести на очередную сессию, пройти по комиссиям в соответствии регламенту, — сказал Юрий Кормышкин.
Еще одна претензия касалась обвинений Светланы Федоровой в финансовых нарушениях на основе актов КРУ. Депутат указал, что КРУ – не суд, а надбавки в 300% к зарплате секретарю, работникам столовой и охранникам – постностью оправданы. Он привел пример, что те же охранники «выносили трупы ковидных больных, ведь не было санитаров».
В итоге он попросил перед утверждением повестки дня сессии поставить на голосование его предложение о рассмотрении первоначальных 4 вопросов. При голосовании его предложение не набрало голосов.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.
Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин в ходе сегодняшней сессии призвал главу облсовета Анну Замазееву «отказаться от двойных стандартов в наших заседаниях комиссий и сессий».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Всего он высказал три претензии. Первая касалась высказывания Анны Замазеевой о том, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
— Хочу посоветовать главе областного совета отказаться от двойных стандартов в наших заседаниях комиссий и сессий. Почему? Во-первых, несколько дней назад в СМИ было заявление «мне по Федоровой нечего сказать, как главврач она меня устраивает полностью, а как руководитель - вопрос остается открытым». Хочу сказать, что главврач является руководителем. Не может главврач устраивать, руководитель – нет, — сказал Юрий Кормышкин.
Вторая претензия касалась нарушения регламента, как считает депутат. Дело в том, что в распоряжении о созыве сессии речь шла о 4 проектах решений, сегодня же депутатам предложили рассмотреть около 20 решений.
— Есть предложение, на эту сессию вынести те 4 вопроса, которые были в распоряжении главы облсовета, также включить неотложный вопрос о бюджете. Все остальные вопросы вынести на очередную сессию, пройти по комиссиям в соответствии регламенту, — сказал Юрий Кормышкин.
Еще одна претензия касалась обвинений Светланы Федоровой в финансовых нарушениях на основе актов КРУ. Депутат указал, что КРУ – не суд, а надбавки в 300% к зарплате секретарю, работникам столовой и охранникам – постностью оправданы. Он привел пример, что те же охранники «выносили трупы ковидных больных, ведь не было санитаров».
В итоге он попросил перед утверждением повестки дня сессии поставить на голосование его предложение о рассмотрении первоначальных 4 вопросов. При голосовании его предложение не набрало голосов.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.