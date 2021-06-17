Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин в ходе сегодняшней сессии призвал главу облсовета Анну Замазееву «отказаться от двойных стандартов в наших заседаниях комиссий и сессий».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Всего он высказал три претензии. Первая касалась высказывания Анны Замазеевой о том, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.

— Хочу посоветовать главе областного совета отказаться от двойных стандартов в наших заседаниях комиссий и сессий. Почему? Во-первых, несколько дней назад в СМИ было заявление «мне по Федоровой нечего сказать, как главврач она меня устраивает полностью, а как руководитель - вопрос остается открытым». Хочу сказать, что главврач является руководителем. Не может главврач устраивать, руководитель – нет, — сказал Юрий Кормышкин.

Вторая претензия касалась нарушения регламента, как считает депутат. Дело в том, что в распоряжении о созыве сессии речь шла о 4 проектах решений, сегодня же депутатам предложили рассмотреть около 20 решений.

— Есть предложение, на эту сессию вынести те 4 вопроса, которые были в распоряжении главы облсовета, также включить неотложный вопрос о бюджете. Все остальные вопросы вынести на очередную сессию, пройти по комиссиям в соответствии регламенту, — сказал Юрий Кормышкин.

Еще одна претензия касалась обвинений Светланы Федоровой в финансовых нарушениях на основе актов КРУ. Депутат указал, что КРУ – не суд, а надбавки в 300% к зарплате секретарю, работникам столовой и охранникам – постностью оправданы. Он привел пример, что те же охранники «выносили трупы ковидных больных, ведь не было санитаров».

В итоге он попросил перед утверждением повестки дня сессии поставить на голосование его предложение о рассмотрении первоначальных 4 вопросов. При голосовании его предложение не набрало голосов.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.