Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток-2» и скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Об этом шла речь во время их встречи на полях Анталийского дипломатического форума, сообщили Европейской правде в пресс-службе МИД Украины.

— Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подтвердили, что российский проект «Северный поток-2» несет угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению, — говорится в заявлении.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Он также обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.

Ранее премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что деоккупация Крыма и Донбасса станут началом для признания Украиной газопровода «Северный поток-2».