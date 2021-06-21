Правительство Израиля назначило дипломата Михаила Бродского новым послом в Украине.

Об этом сообщает Breslev News, цитирует Корреспондент.

На данный момент должность посла Израиля в Украине занимает израильский дипломат Йоэль Лион. Как отмечает издание, Михаил Бродский родился в Санкт-Петербурге. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль. Дипломатическую карьеру начал в 2002 году.

В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.

В 2009-2013 годах занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.

Напомним, парламент Израиля утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннетта и «Еш Атид» Яира Лапида.