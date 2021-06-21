По информации на утро понедельника, за воскресенье пророссийские террористы 4 раза открывали огонь по украинским позициям, обошлось без потерь. Также боевики запускали БПЛА, однако его обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Сообщается, что у Степановки оккупанты стреляли по служащим ВСУ из стрелкового оружия, возле Майского враги применяли станковый пулемет.

У Причепиловки противник комбинировал вооружение и обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. А возле Новозвановки боевики пустили в ход минометы 120-го калибра.

На Луганщине бандформирования снарядили беспилотник для сбора данных при пролете над украинскими позициями, однако его заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

За начавшиеся сутки, 21 июня, обстрелов не было зафиксировано.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток-2» и скоординировали позиции по противодействию его воплощению.