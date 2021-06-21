Президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 июня, приедет в Одессу для подписания соглашения с Великобританией о приобретении военных кораблей.

Об этом сообщает «Думская».

Корабли будут закуплены уже в этом году. Речь идет о британских тральщиках Sandown, которые входили в состав Королевского флота с 1989 по 2001 годы.

На пике в британском флоте несли службу 15 тральщиков подобного класса, однако с началом 21 века три корабля передали Эстонии, еще тройку Саудовской Аравии. Сейчас в распоряжении Британии осталось девять таких кораблей и два из них покупает Украина.

Напомним, в Одессу зашли корабли НАТО: нидерландский ракетный фрегат (HNLMS Evertsen (F 805)) и британский ракетный эсминец (HMS Defender (D 36)).