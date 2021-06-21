Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Черном море провели тактические маневры десантной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях брали участие дивизион надводных кораблей, морская авиация, морпехи и авиация ВВС. Маневры поделили на несколько этапов: отработку организации противокатерной обороны и выполнение упражнений корабельной десантной группы на полигонах.

Тактические учения были проведены в соответствии с сигналами MTP, которые используют члены НАТО. Помимо этого, украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы и буксировали поврежденный корабль.

— Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель, — рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

К следующему тактическому эпизоду учений присоединялась бомбоштурмовая авиация Воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации. При привлечении корабельно-катерного состава корабельной десантной группы и боевых расчетов морской пехоты, которая выполняла боевые упражнения по коллективному оружию, украинские военные отработали тактический эпизод огневой поддержки войск, действующих на приморском направлении.

Ранее сообщалось, летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.