Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом и потребовал установить причины взрыва.

Об этом он написал в своем блоге на платформе Twitter.

— Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее, — сделал заявление Владимир Зеленский по поводу случившегося.

Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

Напомним, в центре села Белогородка Киевской области в пятиэтажке прозвучал оглушительный взрыв, после чего в доме вспыхнул пожар. При этом в одной из квартир нашли тело погибшего.