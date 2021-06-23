Верховной раде рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экономического развития.

Данное ограничение предусмотрено в законопроекте №.5397.

Документ предлагается изложить в новой редакции термины «электронная торговая система (ЭТС)» и «центральная база данных».

Закон предлагает исключить предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью из перечня объектов, не подлежащих приватизации, и включить в этот перечень предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законом воинских формирований, Службы безопасности Украины.

Также в проекте прописано, что временно, на период карантина из-за коронавируса, для объектов большой приватизации не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений и выкуп.