Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба ОП.

Собеседники отметили особенности сегодняшней даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.

— Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись, - отметил Владимир Зеленский.

Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Со своей стороны канцлер пригласила Зеленского осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что участники Минского процесса, которые подписывали одноименные соглашения, делали это с пониманием того, что они невозможны к выполнению.