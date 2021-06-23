Городской голова Калуша Андрей Найда написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Он планирует вернуться к управлению трубным заводом в городе, который возглавлял до мэрской кампании.

Об этом передает местное издание «Вікна».

Мэр пояснил, что слагает полномочия по медицинским причинам, упустив детали.

— Причины заявления — это по состоянию здоровья. Что это такое, это моя конфиденциальная информация, не требуется добавлять ее к такому заявлению. Личное заявление есть, оно подписано, и я бы просил принять его к сведению, — заявил мэр Калуша.

Андрей Найда добавил, что готов вернуться к прежним обязанностям на заводе. Депутатский корпус рассмотрит заявление об отставке 24 июня, после чего Верховная Рада должна назначить проведение новых выборов в Калуше. А до этого обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета Калуша Виктор Гильтайчук.

Напомним, новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений коронавирусной болезни.