Рейс «Киев — Ужгород» вылетел с задержкой, поскольку нардеп от партии «Слуга народа» Николай Тищенко решил снимать видео на аэродроме.

О задержке рейса сообщил журналист Виталий Глагола, передает Depo.Закарпаття.

Самолет должен был вылететь в 9:30, однако в 9:37 он еще даже не поехал по полосе. Причиной задержки журналист называет то, что Николай Тищенко «снимал видос из нескольких дублей».

— Николай подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а частно на автомобиле Государственной пограничной службы Украины. Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимет видос и не ехал прочь. Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать, — задался вопросом журналист.

Виталий Глагола также добавил, что Николай Тищенко все-таки зашел в самолет.

В апреле сообщалось, что за празднование дня рождения жены депутата партии «Слуги народа» Николая Тищенко Аллы Барановской в Fairmont Grand Hotel Kyiv, несмотря на введенный в столице карантин, ответит администрация отеля и ресторана.