Полицейские массово пишут заявления об увольнении и переходят на работу в другие правоохранительные структуры.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на пресс-конференции в среду, 23 июня, пишет PavlovskyNews.

Антон Геращенко считает, что причина такой ситуации – в низких зарплатах копов. По его словам, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тысяч гривен.

При этом чиновник рассказал о ситуации в других ведомствах, созданных за последнией семь лет. К примеру, в НАБУ, САП и ГБР заработки в четыре-пять раз выше.

По данным Антона Геращенко, ГБР объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч гривен, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.

Он подчеркнул, что понимает действия своих подчиненных, но возмущен дисбалансом в зарплатах, чего нет в странах Европы.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) в декабре 2020 года составляла 14 605 гривен.