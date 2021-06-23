В Украине для граждан в возрасте от 55 лет планируют ввести обязательные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий граждан - ежегодно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя общенациональную программу «Здоровая Украина» на форуме «Украина 30» во вторник, 22 июня.

— Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств, — сообщил он.

Зеленский отметил, что средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года. При этом 85% смертей связаны с заболеваниями кровообращения и онкозаболеваниями. Поэтому профилактика болезней должна продлить украинцам жизнь, считает президент.

— В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально, — сказал президент.

Исправить ситуацию надеются как раз за счет программы «Здоровая Украина».

До этого Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта» № 1520-ІХ.